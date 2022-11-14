Прокуратура требует от Одесской мэрии привести в порядок объекты детского досуга

По иску прокуратуры Одесский горсовет обязан привести в порядок объекты благоустройства детского досуга.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Ювенальными прокурорами Одесской области при изучении состояния соблюдения законодательства Украины об организации объектов благоустройства выявлено, что органом местного самоуправления не обеспечено проведение плановой технической инвентаризации и паспортизации 14 детских площадок, расположенных на территории Приморского района города Одессы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое бездействие городского совета приводит к бесконтрольности за техническим состоянием элементов детских площадок и может нанести тяжкие последствия здоровью детей.

«В целях восстановления прав детей на жизнь, охрану здоровья, прокуратура обратилась в суд с исковыми требованиями. Решением Одесского окружного административного суда удовлетворены исковые требования прокуратуры и признано бездействие субъекта властных полномочий по неутверждению планов технической инвентаризации и паспортизации детских площадок, расположенных в Приморском районе города Одессы», — информирует пресс-служба прокуратуры.

Подчёркивается, что суд обязал Одесский городской совет «совершить действия по разработке и утверждению планов и паспортизации указанных детских площадок».

Как информировала Одесса News, в ноябре 2022 года Уполномоченный Украины по защите государственного языка Тарас Кремень письменно обратился к властям Одессы демонтировать русскоязычные вывески в городе.

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