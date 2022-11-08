Языковой омбудсмен потребовал от Труханова демонтировать рекламу на русском

Уполномоченный Украины по защите государственного языка Тарас Кремень письменно обратился к властям Одессы по поводу русскоязычных вывесок в городе.

Об этом 7 ноября проинформировала в Fаcebook его пресс-служба.

«Кремень повторно обратился к одесскому городскому голове Геннадию Труханову о необходимости демонтажа вывесок, табличек, других носителей информации для общего ознакомления, а также наружной рекламы, размещённых на негосударственном языке», – говорится в сообщении.

В письме Труханову подчёркивается, что в правила благоустройства Одессы необходимо внести «нормы о том, что информация на таких вывесках, табличках и других носителях в обязательном порядке должна представляться на государственном языке с возможностью при необходимости дублирования на других языках».

Кремень объяснил, что первый раз внимание городских властей Одессы обращалось в письме за февраль, однако по состоянию на сегодняшний день ни ответа, ни ответных действий нет.

По данным языкового омбудсмена, мониторинг 150 одесских магазинов показал, что в каждом втором из них нарушается языковое законодательство.

«Ситуация по соблюдению языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна ещё и в свете того, что власти России используют русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Языковой вопрос является одним из главных в ведении Российской Федерацией войны против Украины. Таким образом, размещённая с нарушениями наружная реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана. […] Это – один из залогов победы Украины», – заявил Кремень.

Как сообщала Одесса News, Министерство культуры и информационной политики (МКИП) работает над проектом закона об особом статусе английского языка в Украине.

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