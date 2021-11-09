Языковый омбудсмен настойчиво пытается научить одесситов говорить по-украински

В Одессе, а также ещё в трёх крупных городах Украины, обнаружили почти 100 «языковых» нарушений.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По состоянию на 1 ноября Секретариатом уполномоченного по защите государственного языка в четырёх городах Украины (Киеве, Харькове, Днипре и Одессе) осуществлён ряд выездных мониторингов по соблюдению законодательства о государственном языке. Мероприятия по мониторингу осуществлялись во исполнение статьи 49 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — говорится в сообщении.

«По итогам комплекса мероприятий выявлено 97 нарушений законодательства о государственном языке. Из них:

4 нарушения статей 9, 12 (обязанность владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей для представителей органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности). 1 нарушение в Киеве, 1 в Днипре, 2 в Харькове;

2 нарушения статьи 16 (применение государственного языка в органах правопорядка, разведывательных органах, государственных органах специального назначения с правоохранительными функциями), 1 в Одессе, 1 в Днипре;

1 в Днипре; 9 нарушений статьи 23 (относительно языка объявлений, афиш, других информационных материалов о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях), 5 в Одессе , 4 в Харькове;

, 4 в Харькове; 5 нарушений статьи 26 (относительно доли книжных изданий на государственном языке в общем количестве названий книжных изданий, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом учреждении, осуществляющем книгораспространение, которая должна составлять не менее 50 процентов), 3 в Одессе, 1 в Днипре, 1 в Харькове;

1 в Днипре, 1 в Харькове; 35 нарушений статьи 28 (относительно государственного языка в сфере информации для общего ознакомления), 2 в Киеве, 6 в Одессе , 18 в Харькове, 9 в Днипре;

, 18 в Харькове, 9 в Днипре; 34 нарушения статьи 30 (относительно обслуживания и предоставления информации о товарах и услугах на государственном языке), 12 в Одессе , 12 в Харькове, 10 в Днипре;

, 12 в Харькове, 10 в Днипре; 8 нарушений статьи 36 (относительно применения государственного языка в сфере транспорта), 1 в Киеве, 1 в Харькове, 3 в Днипре, 3 в Одессе ”.

По словам языкового омбудсмена, «в целом нарушения законодательства о государственном языке зафиксированы: Киев — 4, Днипро — 25, Одесса — 30, Харьков — 38″.

«По результатам выездных мониторингов составлен 71 акт о выявлении нарушений законодательства о государственном языке, осуществляется работа по устранению выявленных нарушений», — информировал Креминь.

Как сообщала Одесса News, в ноябре Тарас Кремень призвал переименовать город Южный и село Надеждовка Одесской области, так как их правописание не соответствует нормам «языкового» закона.

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