Омбудсмену по украинскому языку не нравятся названия Южный и Надеждовка

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал руководство нескольких органов местного самоуправления переименовать города, так как их правописание не соответствует нормам «языкового» закона.

Об говорится в сообщении Кременя, опубликованном 3 ноября в его Facebook.

«Сегодня я подписал несколько десятков обращений к руководителям местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требований ст.41 закона названия населённых пунктов», – отметил Кремень.

Он напомнил, что в соответствии с ч.1 ст.41 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, майданов, набережных, мостов и других объектов топонимики населённых пунктов выполняются государственным языком.

«Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населённых пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населённые пункты, как Арбузинка (Николаевская область), Северодонецк (Луганская область), Южноукраинск (Николаевская область), Южное (Одесская область), Спокойствие (Днепропетровская область), Надеждовка (Одесская, Днепропетровская, Харьковская области), Переводчиково (Полтавская область), Первомайское (Николаевская область), Первомайск (Николаевская область) и многие другие», – отметил Кремень.

По его словам, многие из них имели «прекрасные исторические названия» и были «несправедливо переименованы во времена коммунистической власти».

Как сообщала Одесса News, в июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которому украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На нём также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своём решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.

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