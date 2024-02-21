Одесские депутаты провалили голосование по переименованию более 100 топонимов

Депутаты Одесского горсовета не утвердили смену названий более 100 топонимов в городе.

Об этом стало известно во время сессии Одесского горсовета, сообщает Укринформ.

Отмечается, что топонимическая комиссия вынесла на рассмотрение народных избранников список из более чем 100 топонимов для переименования. Среди них были и улицы, которые рекомендовано назвать в честь погибших украинских защитников.

Так, улица Якутская должна была стать улицей Игоря Бедзая, улица Марии Демченко – Дениса Максишко, Махачкалинская – Виталия Блажко, а улица Каманина – улицей Валерия Самофалова.

Депутат Андрей Вагапов обратился к коллегам с предложением по исключению этих улиц из общего списка, ведь родственники погибших защитников против таких переименований.

«Жена Игоря Бедзая против переименования маленькой улицы, на которой даже асфальта нет, в честь Героя Украины. Также есть обращение от командования ВМС Украины, в котором говорится о нецелесообразности такого переименования», — сообщил Вагапов, отметив, что перед стенами мэрии сейчас стоят родственники погибших защитников Дениса Максишко и Виталия Блажко, которые также не поддерживают избранные варианты для переименования.

Большинством голосов предложение было отклонено.

Депутат Пётр Обухов сообщил, что в таком случае право на переименование получил городской голова Геннадий Труханов. Он призвал мэра реализовать решения, принятые историко-топонимической комиссией и поддержанные одесситами в онлайн-голосовании, за исключением тех переименований, против которых выступили родственники погибших защитников.

Если это не будет сделано до 27 апреля, такое право получит глава военной администрации.

На видео мнение одного из организаторов акции за переименование одесских улиц в честь погибших защитников Украины Артёма Карташова.

Одесса News информировала, что в Одессе 8 февраля завершился электронный опрос по переименованию 46 топонимов. По данным портала Одесского городского совета «Социально активный гражданин», все изменения названий получили поддержку: голосов «за» больше, чем «против». Таким образом, в Одессе могла появиться улица в честь выдающегося художника Михаила Врубеля вместо Магнитогорской, улица Юрия Егорова вместо Байкальской.

Также топонимическая комиссия рекомендовала переименовать парк имени советского писателя Максима Горького в парк Марка Твена. Лидерсовский бульвар должен был стать бульваром Гетьмана Сагайдачного, а площадь Льва Толстого – площадью в честь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима. Улицу Толстого рекомендовали переименовать в улицу Шолом-Алейхема. Большинством голосов одесситы поддержали и переименование в честь погибших защитников.

Фото и видео: Думская

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