Где эта улица: что для Одессы имя Витольда Малишевского 

«Десятки языков, национальных характеров жаркое южное солнце переплавило в приморском тигеле, пахнущем морем, акацией и скумбрией. В Одессе традиция — учить мальчиков «на скрипочку», а девушек — быть всегда грандиозно красивыми, «лучшими», чем в Марселе – рассказывает Игорь Малишевский о переезде в Одессу старшего брата своего дедушки Витольда Осиповича.

Родился Витольд 20 июля 1873 года в городе Могилёве Подольской губернии (ныне – г. Могилёв-Подольский Винницкой области).

Первичное музыкальное образование Витольд получил в Тифлисе под руководством Ипполитова-Иванова. Затем юноша едет в Санкт-Петербург, где поочерёдно обучается в университете и в Военно-морской академии. А с 1898 по 1902 год Малишевский проходит консерваторские классы контрапункта, фуги, композиции. Трудолюбивый ученик Римского-Корсакова, затем Глазунова выявляет недюжинное симфоническое дарование. После консерватории он трижды выигрывает конкурсы презентабельного “Беляевского кружка” как композитор. Меценат Беляев издаёт первые симфонии Малишевского, затем и другие его произведения.

Однако у музыканта наследственно слабые лёгкие и врачи рекомендуют жить на юге. Талантливый композитор, дирижёр и образованный музыкант Витольд Малишевский оказался в Одессе по рекомендации врача «изменить климат».

В 1908 году он возглавил Одесское музыкальное училище. Новоспеченный директор преподавал специальные музыкально-теоретические дисциплины, попутно руководил симфоническим оркестром училища. Для талантливых учащихся ввёл так называемый класс свободного творчества — композиции.

Осуществляя свою заветную мечту, на базе училища основал в 1913 году первую в Украине консерваторию. Сам ректор Малишевский вёл здесь занятия по композиции и в оркестровом классе.

В Одессе Малишевский написал учебник об одном из важных средств художественной выразительности в музыке «Учение о модуляциях». Основные положения используются в процессе обучения и сейчас.

Первый выпуск Одесской государственной консерватории

Если оценить фигуру Малишевского в истории нашего города, достаточно сказать, что с тех пор Одесса дала миру столько музыкальных талантов, что если бы велась такая статистика, по производству талантов на душу населения, Одесса стала бы первым городом мира.

Но когда к власти пришли большевики, жить в стране композитору стало невыносимо.

Опасаясь преследований, в 1921 году Малишевский эмигрировал в Польшу.

Известного педагога и композитора из Одессы ждало кресло профессора Варшавской консерватории, а затем и директора Высшей музыкальной школы имени Шопена.

Умер Витольд Иосифович 18 июля 1939 года в г. Залесье (Польша).

Творческое наследие Малишевского объёмно: пять симфоний, опера-балет “Сирена”, балет “Борута”, реквием, месса, десятки других произведений многих жанров.

В Украине отдают должное выдающемуся музыканту, чья личность, всесторонняя образованность, талант и креативность навсегда оставили неизгладимый след в музыкальной жизни Одессы, его детища – консерватории, которая ныне именуется Музыкальной академией им. А.В. Неждановой.

В советское время его имя было запрещено, а достижения замалчивались.

В честь Витольда Малишевского в Одессе переименована улица Гастелло в Хаджибейском районе города.

Одесса News информировала о переименовании улицы Ширшова в Одессе в честь архитектора Фёдора Нестурха, площади Льва Толстого в площадь «дедушки еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорима, Минской улицы в Хаджибейском районе города в улицу имени одесского дирижёра и композитора, чеха по происхождению, Иосифа Прибика, переулка Уральского в Киевском районе города в честь литератора, поэта Гео Шкурупия.

Фото из открытых источников

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