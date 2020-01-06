8-летняя одесситка потрясающе спела 200-летний гимн Рождества

8-летняя одесситка Ангела Кондратьева выпустила своё первое музыкальное видео, в котором исполнила 200-летний гимн Рождества «Тихая ночь».

Об этом сообщает Культурометр.

«Песня была написана в 1816 году австрийским священником Йозефом Мором. А в 1818 году австрийский органист Франц Грубер написал музыку к стихам. Сегодня песня переведена на более 100 языков мира. Она стала одной из самых популярных песен на Рождество у всех христиан мира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ангела занимается академическим вокалом и учится играть на фортепиано в одесской музыкальной школе имени Столярского. Ангела и её родители прониклись историей этой песни и решили записать свою версию исполнения на украинском, немецком и русском языках.



«В истории есть удивительный случай во время Первой мировой войны, известный как «Рождественское перемирие». Сто лет назад немецкие и английские солдаты, находящиеся в окопах в рождественскую ночь, начали петь эту песню на своих языках, что привело к осознанию сути Рождества и перемирию на этом участке линии фронта», — пишет издание.

«Может и в наше время случится чудо Рождества, и придёт мир в наши страны, дома и семьи», — написали под видео родители Ангелы.

6 января — Сочельник — один из самых торжественных христианских праздников. Его отмечают в канун Рождества.

Фото: Культурометр