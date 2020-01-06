В Одессе митрополит Агафангел совершил литургию в Рождественский сочельник

В Рождественский сочельник митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе.

Об этом сообщает Православная Одесса.

«6 января 2020 года, в Рождественский сочельник Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе в сослужении Высокопреосвященнейшего Аркадия, архиепископа Овидиопольского, Высокопреосвященнейшего Диодора, архиепископа Южненского, Высокопреосвященнейшего Виктора, архиепископа Арцизского, ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима, а также многочисленного городского духовенства», — говорится в сообщении.

Фото: Православная Одесса