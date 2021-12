Куда пойти в Одессе на выходные 25-27 декабря

Каждый день приближает нас к Новому 2022 году. Новогодне-рождественской тематике посвящаются многие мероприятия, планируемые в Одессе на 25-27 декабря.

Несмотря на пребывание в строгой карантинной зоне, в Одессе много ивентов, посетив которые, можно с пользой провести свободные от работы дни, однако перед тем, как отправиться в музей или на выставку, уточните, какие там приняты ограничения из-за карантина и запаситесь ковид-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Выбор, как всегда, за Вами!

25 декабря в 19:00 в Музкомедии «Гуднайт-шоу» — сольный взрослый STAND UP порой на непростые и неоднозначные темы: о сексе, феминизме, религии, языках и национальностях. Цена билетов от 300 до 1400 грн.

25 декабря в 16:00 и 19:00 лучшие рождественские хиты — неповторимое настроение и тёплые эмоции подарит исполнение оркестра Hardy в составе 30 музыкантов на сцене одесского Театра на Чайной. Самые известные мировые и украинские рождественские песни: Let it snow, It’s beginning to look like Christmas, O, holy night, Jingle bells rock, Нова радість, Добрий вечір, тобі, пане господарю и другие. Дирижёр Алексей Андрейчук. Цена билетов от 130 до 420 грн.

25 декабря состоится полюбившийся одесситам и гостям города автопробег Дедов Морозов. Выезд участников автопробега запланирован на 16:00. По маршруту движения предусмотрены стоянки, во время которых можно будет пообщаться с участниками автопробега и при желании сфотографироваться с ними. Выезд с ул. Разумовская, 19. 25 декабря в Одессе, в магазине в переулке Чайковского, 16, пройдёт дегустация космобиопсиходинамического вина Великого и Ужасного Дона Алехандро! Приходите во френдливайн-магазин к 18.00 и Вы узнаете, из первых уст, что же всё-таки такое эти космодинамические вина, попробуете и сможете задать вопросы самому Автору — Александру Владимировичу Шаповалову. Цена за такую дегустацию чисто символическая: 350 грн. Мест не много, лучше записаться: 0 (67) 654 05 35.

25 декабря во Всемирном клубе одесситов откроется выставка графики художников Нины Фёдоровой и Станислава Зайцева под названием «Ангелы памяти». Работы выполнены в единой иконографической традиции, а образы воплощаются во множество ликов, зашифрованных в форме, линиях и цвете. Приходит к 16:00.

25 декабря в 12:00 в Музкомедии продюсерское агентство «Пале-арт продакшн» подготовило для детей и взрослых один удивительный и волшебный подарок: НАСТОЯЩИЙ ШОУ-МЮЗИКЛ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» по мотивам сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Мюзикл «Снежная королева» прекрасно подойдёт как детям любого возраста, так и всем взрослым, потому что этот мюзикл — прежде всего, КАЧЕСТВЕННОЕ ШОУ, ХОРОШАЯ МУЗЫКА, и СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ. Цена билетов от 120 до 400 грн.

25 декабря в Муниципальном театре (ул. Приморская, 59) состоится благотворительный Рождественский концерт в поддержку 42-летней Анны Капштик и её новорожденного сына Богдана. Женщина заболела коронавирусом и 31 день пролежала в коме под аппаратом ИВЛ. Ребёнок родился недоношенным (весом 1.550 кг) и сейчас находится в реанимации. В концерте примут участие студенты и выпускники ОНМА им. Неждановой, лауреаты международных конкурсов, солисты Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного и Одесского национального академического театра оперы и балета. Приходите к 17:00. Стоимость билетов — free donation.



25 и 26 декабря Одесский художественный музей приглашает на предновогодний проект OFAM Night. Ночь в музее, по словам организаторов, это не только возможность увидеть дворец Потоцких в необычном антураже, но и насладиться экскурсиями-перфомансами с оживающими картинами и скульптурами. Гости ночной экскурсии увидят новые музейные экспонаты, посетят легендарный грот и подземную галерею «Жёлтые великаны» со старинными росписями на потолке. Билеты можно приобрести в рамках программы «еПоддержка» (одноразовая выплата 1000 грн. лицам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса). Приходите к 18:00 и 19:00. Стоимость билетов – 590 грн.

26 декабря в 12:00 в Соборе Святого Павла (Кирха) состоится благотворительный Рождественский концерт.

В концерте примут участие Вероника Струк (орган), преподаватели и учащиеся одесской художественной школы №2 им.Глазунова, Одесской национальной музыкальной академии им.А.В.Неждановой. Концерт пройдёт по адресу: ул. Новосельского, 68.

26 декабря Музей западного и восточного искусства приглашает маленьких одесситов и их родителей на лекцию-мастер-класс под названием «В поисках восточных сокровищ». Главная миссия встречи – научить маленьких посетителей видеть через искусство мир в ярких красках. Для этого гости отправятся в предновогоднее путешествие на Восток – в Страну Восходящего солнца, ведь именно туда Новый год приходит первым. Дети познакомятся с традициями празднования Нового года в Японии, узнают, каких волшебников ждут там взрослые и дети в этот праздник, как выглядит традиционная японская елка, какие подарки под ней находят малыши и отправятся на поиски настоящего корабля с сокровищами. Также участники побывают на мастер-классе, с которого унесут домой эксклюзивный новогодний подарок, сделанный собственными руками. Рекомендованный возраст – 5-10 лет. Приходите к 12:00. Стоимость участия – 200 грн (ребёнок + взрослый).

25-27 декабря во дворе Одесского собора святого Павла, известного как Кирха, пройдёт рождественская ярмарка. Вырученные деньги будут направлены на создание мемориальной таблички, посвящённой Гансу Герману – первому садовнику Одессы. Приходите к 10:00. Вход свободный.

25-29 декабря в Театре юного зрителя будут показывать самое новогоднее представление «Зимняя сказка». Зрителей ждут волшебные приключения Санты и его друзей. Спектакль идёт на русском языке. Приходите к 12:00. Стоимость билетов – 100-150 грн.

До 31 декабря в Музее западного и восточного искусства фотовыставка ретро-фотографий об Одессе и одесситах. Коллекция будет экспонироваться впервые. На выставке будут представлены фотографии из коллекции одесского фотографа Викентия Кугеля, который снимал Одессу в 1913-1953 годах. Тут есть и семейные съемки, и пойманные камерой фотографа масштабные перемены в судьбе города и страны. Цена билетов — 50-100 грн.

До 1 января в музее Паустовского выставка ёлочных игрушек «Бабушкина ёлочка». Гости выставки увидят новогодние ёлочные украшения, сделанные в ХХ столетии.

Уютных выходных! Локдауны временные — искусство вечно!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Викентий Кугель, Думская

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat