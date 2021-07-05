В августе в Одессу в пятый раз придёт самый яркий фестиваль лета

Фестиваль красок ColorFest – один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе, пройдет в парке Шевченко (Ракушка).
Долгожданный фестиваль возвращается: красочная феерия ждет тебя 7 августа в парке Шевченко.
Из года в год фестиваль собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.
Что такое Colorfest Odessa 2021?
— Colorfest Odessa 2021 это тонны краски Холи
— Это пожарная машина которая будет поливать разгоряченных отдыхающих
— Пенная вечеринка
— Это вкуснейшие фудкорты
— Отличная музыка
— И конечно же весёлая тусовка!
Приобрести краску со скидкой можно на сайте www.colorfest.od.ua
Приходи 7 августа в парк Шевченко! Вход на фестиваль абсолютно бесплатно!
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