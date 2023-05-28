«Севильский цирюльник» в Одесской опере — умереть от смеха и удовольствия

4 июня, в воскресенье, в Одесском театре оперы и балета опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».

«Севильский цирюльник» — опера-буффа по французской пьесе — одна из тех, о которых Стендаль говорил, что надо закрывать глаза на все нелепости и «только умирать от смеха и удовольствия».

Верди писал: «…я всё равно считаю, что «Севильский цирюльник» по своему обилию идей, по яркости комического звучания и правде декламации является самой прекрасной из всех существующих опер-буффа».

Цена билетов от 100 до 500 гривен. Их можно купить здесь.

Продолжительность: 3 часа с одним антрактом.

Приходите к 16:00.

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