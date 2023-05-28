«МастерШеф»: Антон Гильчук из Одессы сквозь слёзы пробился в семёрку лучших

27 мая на телеканале СТБ вышел очередной, 15-й, выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4, в котором 8 участников продолжили свою борьбу за звание лучших поваров страны.

Среди них — Антон Гильчук, представляющий Одессу.

Антон Гильчук — первый слева

К профессионалам в этот раз пришли особые гости — героини телепроекта СТБ «Супермама», обратившиеся к участникам с довольно необычной просьбой — приготовить блюдо из самых нелюбимых их детьми продуктов и ещё так, чтобы дети с аппетитом их съели.

Задача была не из лёгких, но Антон с ней справился.

Зато во втором конкурсе задача была вроде бы и не трудной — приготовить как можно больше изысканных блюд из простой картошки. Антон сказал, что его кулинарная карьера началась именно с этого продукта. Однако здесь мастерам-шефам, судьям и телеоператором пришлось стать невольными свидетелями настоящей истерики, которая случилась у Антона.

Он задумал приготовить из картофеля 7 блюд, но на их приготовление у него катастрофически не хватило времени, и когда он это понял, не смог овладеть собой, своим волнением. Из-за желания подать идеальные блюда он потерял контроль над собой, стал бить кулаком по дверям, выскочил из кухни на свежий воздух и вернулся, когда уже началась презентация блюд другими участниками. К судьям Антон вышел с пустыми руками.

Позже Антон объяснил такое своё поведение паникой, которая произошла от понимания того, что он не успевает с готовкой: «Каша в голове. Ни одно блюдо не готово. Тупо отключился мозг».

Когда Эктор стал выговаривать Антону за его «недопустимое» поведение, не достойное профессионала, тем более на таком уровне телепроекта, тот горько зарыдал, и плач он не мог остановить и на балконе, куда с чёрным фартуком его отправили судьи. Телеоператорам, увлёкшимся этим зрелищем, Антон сказал» Не снимайте меня».

Уже восьмой раз в телепроекте Антону пришлось выйти на битву чернофартушечников, доказывая свою профессиональную состоятельность. «Мне нравятся индивидульные конкурсы. Командные — не моё», — говорил Антон, подтверждая слова приготовлением на битвах чёрных фартуков таких блюд, которыми поражались судьи.

Так произошло и в этом выпуске.

Антону выпало задание приготовить по рецепту, предложенному судьями, блюдо китайской кухни — дим сам со свининой и креветкой. Но Антон не был бы Антоном, если бы готовил блюдо по рецепту, как по-школьному сделали два других участника битвы чёрных. Он сделал тот же дим сам, создав собственный рецепт.

Ольга Мартыновская, попробовав блюдо, сказала, что его вкусовые качества оправдывают отступление Антона от рецептуры. Эктор сказал, что блюдо было внешне привлекательным, оригинальным и аппетитным. Владимиру тоже понравилось. Судьи полностью съели приготовленный дим сам.

Антону поменяли чёрный фартук на белый, а покинул проект Виктор Волошин из Калуша Ивано-Франковской области.

В следующем выпуске, который состоится 3 июня, сможем наблюдать за дальнейшими кулинарными приключениями Антона Гильчука и 6 его оставшихся соперников.

Фото: СТБ, Антон Гильчук/Facebook

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