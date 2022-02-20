МастерШеф покинули 2 участника — одесситки среди них нет

В субботу, 19 февраля, на телеканале СТБ вышел 5-й выпуск «МастерШеф. Битва сезонов».

Участники телешоу на канале СТБ, в том числе одесситка Анжела Липская, прилагали максимум усилий, чтобы пройти дальше.

В первом конкурсе его участникам нужно было приготовить блюдо с одними вкусовыми качествами, но по внешним признакам напоминающее совсем другое блюдо. Два участника из каждой команды были выставлены за двери кухни, чтобы потом дегустировать приготовленные командами блюда. Один должен был только по виду определить, какое перед ним блюдо. А второй пробовал его с завязанными глазами и пытался угадать, что на тарелке. Анжеле выпала доля готовить блюда, а не пробовать их.

Если оба участника правильно называли блюда, которые загадала команда, то их засчитывали. Если один из них ошибался в определении, за него балл не давали. Команда, набиравшая наименьшее количество баллов, проигрывала. Больше всего баллов набрали синие. Но Анжела была в жёлтой команде, которая своим слабым звеном не посчитала Анжелу, и ей чёрный фартук по итогам первого конкурса не достался.

Во втором конкурсе Анжела стала капитаном одной из команд. Участников ждали продукты в одной цветовой гамме: кому-то досталась красная (перчики, мясо, красная рыба), кому-то ― полный набор зелёного цвета (яблоки, зелень, горошек). Анжеле достались продукты белого цвета. Задача ― приготовить из предоставленного набора по одному блюду определённого цвета, которого на тарелке должно быть не менее 80 процентов. Судьи разрешили участникам отказаться от двух лишних, по их мнению, ингредиентов. На приготовление жюри дало полтора часа.

Команда Анжелы справилась с условиями конкурса. «Те процессы», которые делала я, зашли», — отметила она.

На самой Анжеле чёрного фартука не было, поэтому за битвой «чернофартушечников» она наблюдала с балкона и , надеемся, порадует своих земляков в следующую субботу.

Наменьший профессионализм судьи отметили у двух участников: киевлянина Виктора Перехреста и Олега Ковальчука из Коростышева, которые и выбыли из телепроекта.

Фото: СТБ

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