Национальный академический оркестр народных инструментов вновь в Одессе

Национальный академический оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ) в Одессе! 27 февраля в 19.00 в Театре музкомедии состоится большой концерт НАОНИ.

Колоритное звучание народных инструментов.

Коллектив, поразивший весь мир на Евровидении-2017.

Атмосфера, наполняющая тёплыми эмоциями.

Вот только три причины, по которым стоит купить билет стоимостью от 220 гривен и придти на концерт коллектива, который отличается своим уникальным стилем и колоритом. Музыканты искусно раскрывают весь потенциал разных музыкальных инструментов: бандур, свирелей, скрипок, цимбал.

Творчество оркестра привлекает и разнообразным репертуаром. Классика, фолк, рок, джаз, поп — всё это можно услышать на концертах НАОНИ. Коллектив знает, как заставить и поплакать, и посмеяться, и потанцевать.

В составе оркестра – народные артисты Украины, выпускники лучших украинских музыкальных вузов, лауреаты премий и титулов. Музыканты мастерски дополняют друг друга, не выделяя какой-либо инструмент или артиста. Таким образом создаётся невероятный тандем и очень приятное звучание.

Художественный руководитель и дирижёр — Народный артист Украины, лауреат Национальной премии им.Т.Г.Шевченко Виктор Гуцал.

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