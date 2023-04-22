К Международному Дню танца в Одесском театре музкомедии романтический концерт

29 апреля концерт FueGo Tango Orchestra «Love Is… Tango» состоится в Одесском Театре музкомедии (ОАТМК им. М. Водяного).
Талантливый коллектив преданных своему делу мастеров. Новая роскошная программа Love… Tango. Настоящий праздник страсти и любви.
FueGo Tango Orchestra Orchestra – яркий украинский коллектив, зажигающий сердца страстными мотивами страстного танго. Оркестр покоряет безупречным исполнением зажигательных мелодий.
В этот вечер на сцену выйдет прекрасная пара: Виталий Загоруйко и Наталья Снисаренко. Виталий отметился работой в качестве хореографа-постановщика в проекте «Танцуют все» и хореографа шоу «Танцы со звездами». Наталья – признанный профессионал и мастер аргентинского танго.
Концерт будет посвящён Международному дню танца.
Пригласите любимого человека на романтическое свидание.
Стоимость билетов от 220 гривен. Их можно купить здесь.
Приходите к 16 часам.
Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.
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