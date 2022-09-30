Куда пойти в Одессе на первые октябрьские выходные

1-2 октября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

1 октября во Всеукраинском Центре болгарской культуры (пер. вице-адмирала Жукова,9) благотворительный концерт «Итальянская опера во времени» в поддержку людей пожилого возраста. В концерте принимают участие выпускники ОНМА им. А. В. Неждановой, лауреаты международных конкурсов, солисты Одесского академического театра оперы и балета, солисты Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного. Вход: добровольный взнос.

1 октября на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного оживёт всеми любимая украинская комедия «За двумя зайцами». Увидеть сатирическое представление про любовь и брак по расчёту можно будет в 16 часов. Музыкальная комедия в 2 действиях по одноименной пьесе М. Старицкого. Цена билетов от 80 гривен.

1 октября Одесская областная филармония начинает 175-й филармонический сезон. Сезон откроется вечером классической музыки в исполнении Камерного оркестра Одесской областной филармонии им. Давида Ойстраха. Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист Украины Игорь Шаврук. В программе прозвучат мировые хиты В.А.Моцарта, Й.Штрауса, Л.Андерсона, Я.Годе. Дирижёр – Владимир Дикий. Начало в 17 часов. Стоимость билетов от 100 гривен.

1 октября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета продлится VII Международный фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» – «THE ART OF VICTORY». В 17:00 – презентация музейной экспозиции “THE ART OF VICTORY” к 10-летию открытия музея театра, в 18:00 — праздничный Гала-концерт «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖЕМЧУЖИНЫ» по случаю 135-летия со дня открытия здания Одесской национальной оперы.

2 октября в рамках открытия 175-го филармонического сезона в Одесской облфилармонии выступит академический ансамбль музыки, песни и танца «Чайка». Начало в 17:00. Билеты стоимостью от 100 гривен. Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

2 октября Гала концерт лучших песен легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» под руководством Владимира Блюма пройдёт в Одесском театре музыкальной комедии им. М.Водяного. Песни знаменитого вокально-инструментального ансамбля ВИА «Синяя Птица» — настоящие народные шлягеры, полюбившиеся не одному поколению слушателей. Наверное, все помнят такие хиты прошлых лет, как «Ты мне не снишься», «Клён», «Мамина пластинка», «Горько», «Слова», «Так вот какая ты», «В море ходят пароходы», « Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход», «Восьмое чудо света» и многие другие. Стоимость билетов от 150 гривен. Начало в 19.00.

До 5 октября в выставочном зале Одесской организации Национального Союза художников Украины выставка работ преподавателей художественно-графического факультета Университета Ушинского. Экспозиция получила название «Будем яркие сеять цветы». Адрес: ул. Торговая, 2.

До 10 октября одесситов и гостей города приглашают на выставку картин «Херсонщина – это Украина». Цель художественного благотворительного проекта «Херсонщина – это Украина» – оказать поддержку оккупированным регионам страны в войне России с Украиной. Средства от продажи картин пойдут на нужды ВСУ и восстановление культурных памятников Херсона после завершения войны. Адрес: ул. Пушкинская, 51, галерея Центра реабилитации детей-инвалидов (Дом с ангелом).

До 18 октября с 13:00 до 19:00, кроме понедельника, в галерее “#ARTODESSA” Летнего театра Городского сада выставка “Отобранные работы” Валика Лапшина. Представленные избранные работы – это своего рода манифест против системы, по которой работают современные художественные институции. Вход свободный.

До 3 декабря Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович». Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине. Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. На выставке представлены 18 акварелей. Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко, Александр Александров/Одесса News, Владимир Андреев/Думская, Александр Синельников

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