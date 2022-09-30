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Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября сообщил, что заседание Ставки Верховного Главнокомандующего было посвящено текущим военным вопросам и планам дальнейшего освобождения украинских территорий.

«Во-первых, заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений. Во-вторых, рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий. В третьих, проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе», – рассказал Президент Украины.

Кроме того, на заседании Ставки проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашей армии по наиболее горячим направлениям, — добавил Глава государства.

«Мы контролируем ситуацию. Всё будет Украина», – подытожил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Украина 30 сентября подаёт заявку на вступление в Североатлантический Альянс.

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