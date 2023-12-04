Суд в Одессе вынес приговор китайскому блогеру, снимавшему работу ПВО ВСУ

Приморский райсуд Одессы приговорил к испытательному сроку в один год гражданина Китая, который публиковал на своем YouTube-канале снятые из его квартиры записи работы противовоздушной обороны во время атак российских оккупантов.

Решение суда датировано 29 ноября и опубликовано в Государственном реестре судебных решений.

В материалах дела указано, что подозреваемый размещал видео с работой ПВО 4 мая, 23 июля и 14 августа 2023 года.

При этом он, по данным следствия, «предоставил комментарии относительно места и времени осуществления видеосъёмки, характеристики звуков, фактов поражения цели и последствий попадания, таким образом, осуществил несанкционированное распространение указанной видеозаписи путём её опубликования в общедоступных сетях, где с ней может ознакомиться большое количество лиц, в том числе российские представители разведывательных служб и других формирований».

Обвиняемый признал свою вину и «в содеянном искренне раскаялся, отметив, что сделал для себя положительные выводы и решил прекратить преступную деятельность», — говорится в тексте решения.

Как отягчающее обстоятельство суд посчитал повторные публикации работы ПВО блогером, но принял во внимание раскаяние подсудимого.

В результате суд признал его виновным в распространении в условиях военного положения информации о расположении военных, которая не размещалась в открытом доступе уполномоченными оборонными структурами Украины и по которой военных можно идентифицировать.

Сначала суд приговорил блогера к пяти годам лишения свободы, но затем освободил от тюремного заключения и назначил испытательный срок в один год.

В госреестре фамилия подсудимого не указана. Однако, по данным «Еспресо», это Ван Цзисян.

Издание обращает внимание, что об этом китайском блогере ещё в марте 2022 года писало издание The New York Times как о человеке, который переехал в Одессу в 2021 году и представляет войну России против Украины реальной, а не с точки зрения китайских государственных СМИ.

Одесса News информировала, что в июле 2023 года Служба безопасности Украины задержала в Одессе блогера, который, по данным следствия, оправдывал вооружённую агрессию РФ и призывал к захвату государственной власти в Украине.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy