Футболисты «Черноморца» уступили команде «Черкассы»

В рамках 16-го тура Украинской премьер-лиги 3 декабря состоялся матч между командами одесского «Черноморца» и «ЛНЗ» «Черкассы».

Как сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец», «моряки» дома уступили «ЛНЗ Черкассы» – 1:3.

В составе черкасчан отличились Хобленко, Наумец и Олейник. Одесситы ответили точным ударом Штогрина.

После матча «Черноморец» и «ЛНЗ Черкассы» занимают в УПЛ 10-е и 9-е места соответственно. «Кривбасс» возглавляет УПЛ, имея в активе 33 очка после 16 матчей.

На матче присутствовали семьи погибших футболистов. Первый символический удар в игре нанёс Сергей Керницкий — сын Александра Сергеевича Керницкого, погибшего 29 марта 2022 года в Херсонской области.

Как сообщала Одесса News, 12 ноября «Черноморец» впервые уступил дома в чемпионате Украинской Премьер-Лиги, проиграв футболистам львовского «Руха» 2:3.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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