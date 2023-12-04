Футболисты «Черноморца» уступили команде «Черкассы»

В рамках 16-го тура Украинской премьер-лиги 3 декабря состоялся матч между командами одесского «Черноморца» и «ЛНЗ» «Черкассы».
Как сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец», «моряки» дома уступили «ЛНЗ Черкассы» – 1:3.
В составе черкасчан отличились Хобленко, Наумец и Олейник. Одесситы ответили точным ударом Штогрина.
После матча «Черноморец» и «ЛНЗ Черкассы» занимают в УПЛ 10-е и 9-е места соответственно. «Кривбасс» возглавляет УПЛ, имея в активе 33 очка после 16 матчей.
На матче присутствовали семьи погибших футболистов. Первый символический удар в игре нанёс Сергей Керницкий — сын Александра Сергеевича Керницкого, погибшего 29 марта 2022 года в Херсонской области.
Как сообщала Одесса News, 12 ноября «Черноморец» впервые уступил дома в чемпионате Украинской Премьер-Лиги, проиграв футболистам львовского «Руха» 2:3.
Фото и видео: ФК «Черноморец»
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