Досадное поражение: «ФК «Черноморец» проиграл львовскому «Руху»

«Черноморец» впервые уступил дома в чемпионате Украинской Премьер-Лиги, проиграв футболистам львовского «Руха» 2:3.

Как сообщает ФК «Черноморец» на своей странице в Facebook , в начале игры активнее были гости.

Одна из первых атак завершилась взятием ворот Даниила Варакуты. Отыгрались одесситы несколько курьёзным способом — Алексей Сыч головой сбросил мяч Роману Дидыку, а тот небрежно тоже головой отдавал голкиперу Герете и забил в свои ворота 1:1, — говорится в спортивном комментарии к матчу.

«Второй тайм уже активно начали одесситы. И вполне заслуженно вышли вперед – Бадибанга оказался самым ловким в штрафной львовян. Моряки могли на контратаках довести счёт до более комфортного. Но вместо этого пропустили абсолютно нелогичный гол. А за несколько минут до финального свистка получили ещё гол дальним ударом от Плюмена», — говорится в сообщении.

2:3 — досадное поражение «Черноморца», которое становится первым домашним в чемпионате, — резюмируется в комментарии.

Одесса News информировала, что в четвертьфинале Украинской Премьер-Лиги «моряки» уверенно одолели луганскую «Зарю» 4:1.

Фото: ФК «Черноморец», «Рух»

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