Одесские теннисистки узнали имена своих соперниц на Чемпионате в Австралии

В Мельбурне (Австралия) состоялась жеребьёвка первого в сезоне турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии по теннису, который пройдёт с 16 по 29 января.

Об этом сообщает XSPORT.

Одесситка Даяна Ястремская (№99) сойдётся в поединке с Еленой Остапенко из Латвии, а уроженка Николаева, проживающая в Одессе, Екатерина Байндль (№97) будет противостоять россиянке Камилле Рахимовой (№110).

Даяна Ястремская

Екатерина Брайндль (Козлова)

Также сообщается, что другие представительницы Украины — Марта Костюк (№57) на старте Australian Open встретится с американкой Амандой Анисимовой, первая «ракетка» Украины Ангелина Калинина (№40 мирового рейтинга) в первом круге встретится с американской теннисисткой Коко Вандевей, Леся Цуренко с Каролиной Муховой из Чехии, а единственный мужчина от Украины Алексей Крутых проведёт поединок с аргентинцем Диего Шварцманом.

Кстати. Общий призовой фонд Australian Open составляет 76,5 млн. австралийских долларов (1A$=0,67$).

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