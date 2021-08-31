Чемпионат по теннису US Open: Свитолина уверенно лидирует, Ястремская тормозит

Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина уверенно стартовала в Нью-Йорке на заключительном в сезоне турнире серии Grand Slam — Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $57,462 млн.

За выход во второй круг соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина взяла верх над Ребеккой Марино из Канады — 6:2, 6:3, сообщает XSPORT.

Путевку в третий раунд турнира Свитолина разыграет с победительницей матча Ана Богдан (Румыния) — Ребекка Масарова (Испания).

Вторая же «ракетка» Украины, одесситка Даяна Ястремская досрочно завершила выступление в одиночном разряде американского турнира, уступив в первом круге соревнований 16-му номеру «посева» немке Анжелике Кербер — 6:3, 4:6, 6:7 (3:7).

Теперь Ястремская вместе с киевлянкой Мартой Костюк продолжит выступление в парном разряде турнира.

После US-Open Даяна поедет на турнир серии WTA-250 в Портороже (Словения).

Эти соревнования пройдут с 13 по 19 сентября сразу после окончания US Open.

US-Open пройдёт до 12 сентября.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина в августе 2021 года победила на турнире WTA 250 в Чикаго (США).

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