Белый дом прокомментировал заявление Залужного о «тупиковой» ситуации на фронте

Заявление Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного в интервью The Economist о «тупиковой» ситуации на фронте подтверждает необходимость предоставления Украине военной помощи со стороны США.

Об этом 2 ноября на брифинге сказал официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает сайт администрации президента США, пишет издание ГОРДОН.

«Я думаю, что это подчёркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину… Мы развиваемся и развиваем то, что передаём Украине, по мере развития самой войны. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться», – отметил Кирби.

Он также подчеркнул, что удовлетворять потребности Украины в вооружении стало бы гораздо легче, если бы Конгресс одобрил дополнительное финансирование для поддержки Украины.

«Речь идёт не только о возможностях Украины. Большая часть этой суммы идёт на пополнение запасов в США – для наших собственных запасов», – добавил Кирби.

Одесса News информировала, что 20 октября Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование на сумму около $106 млрд, которое, кроме прочего, включает помощь Украине ($61,4 млрд, наибольший пакет) и Израилю ($14,3 млрд).

Новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в обнародованном 26 октября интервью Fox News заявил, что финансирование помощи Украине и Израилю должно рассаматриваться отдельно, добавив что американский народ требует «реальной ответственности за использование этих долларов» и 30 октября представил законопроект, предусматривающий отдельное выделение $14,3 млрд для Израиля.

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