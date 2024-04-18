В CША опубликован текст законопроекта о помощи Украине

Палата представителей опубликовала вечером 17 апреля текст законопроекта о помощи Украине, который внёс на рассмотрение спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон.

В документе, пишет издание ГОРДОН, указано, что размер общей суммы пособия составляет $60,84 млрд, из которых $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений и запасов – оборонных товаров и услуг, предоставленных Украине.

Кроме того, $11,3 млрд выделено на текущие военные операции США в регионе. $13,8 млрд долларов – на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения.

$26 млн отводится на продолжение надзора и подотчётности с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине. Законопроект Джонсона усиливает надзор за поставками Украине и содержит требования к партнёрам и союзникам вносить свою долю расходов.

Законопроект предусматривает соглашение о возврате правительством Украины средств, выделенных США на экономическую поддержку, но допускает полное или частичное списание кредита.

Джонсон предлагает выделить Украине $7,8 млрд прямой финансовой помощи в кредит, при этом в законопроекте есть пункт, который позволит президенту США после 15 ноября 2024 года после подачи соответствующего обоснования в Конгресс (и получения поддержки конгрессменов) списать до половины суммы долга. А с 1 января 2026 года президент получит право списать весь кредит. Помощь Украина должна использовать до 30 сентября 2025 года.

Инициатива Джонсона обязывает президента США Джо Байдена в кратчайшие сроки после вступления закона в силу передать Украине оперативно-тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS. Указывается, что поставки ATACMS должны произойти, «как только это будет возможно».

Однако в законопроекте уточняется, что если президент США решит, будто передача ATACMS нанесёт ущерб интересам национальной безопасности Штатов, он может отложить поставки. В таком случае, глава американского государства будет обязан уведомить о таком решении комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей.

Джонсон планирует, что Палата представителей рассмотрит законопроект о помощи Украине на этой неделе, и 20 апреля состоится голосование.

Одесса News информировала о мнении главы комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, что «Президент Зеленский ясно дал понять спикеру Джонсону, что мы находимся в критической точке. Директор ЦРУ и министр обороны – все чётко дали понять, что мы находимся на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральное состояние воюющих украинцев, но и на их способность воевать. Путин это знает. Очевидно, мы не можем позволить Путину победить».

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