Палата представителей США одобрит помощь Украине после возвращения с каникул

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что в нижней палате Конгресса начнут рассмотрение законопроекта о помощи Украине после пасхальных каникул.

Об этом 31 марта в интервью CBS News сообщил глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, информирует издание ГОРДОН.

«Спикер сделал очень чёткие заявления о том, что, когда мы вернёмся, это будет следующим главным вопросом повестки дня. После того как мы только что приняли все законопроекты, финансирующие федеральное правительство, я верю, что этот законопроект будет иметь подавляющую поддержку в Конгрессе и мы положим законопроект на стол президента, – сказал Тернер. – Я думаю, что уже есть значительная и очень сильная поддержка среди республиканцев и, конечно, среди американцев по всей стране».

По его словам, Джонсон дал понять, что он поддерживает Украину, как непосредственно главе Украинского государства Владимиру Зеленскому, так и публично.

«Он сделал эти заявления публично, а также генсекретарю НАТО», – добавил Тернер.

Палата представителей США 24 марта ушла на двухнедельные каникулы и вернётся к работе 9 апреля.

Тернер выразил надежду, что американский Конгресс сможет одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдёт на каникулы с 22 апреля.

«Я на это очень надеюсь. Президент Зеленский ясно дал понять спикеру Джонсону, что мы находимся в критической точке. Директор ЦРУ и министр обороны – все чётко дали понять, что мы находимся на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральное состояние воюющих украинцев, но и на их способность воевать. Путин это знает. Очевидно, мы не можем позволить Путину победить», – резюмировал глава комитета по разведке Палаты представителей США.

Одесса News информировала, что по словам спикера американского министерства обороны Патрика Райдера 19 марта 2024 года, задержки в получении помощи США несут Украине всё большие риски в борьбе с агрессией России.

Президент США Джо Байден, выступая в марте 2024 года с обращением к Конгрессу США и американской нации «О состоянии дел в государстве», начал свою речь с призыва поддержать Украину в борьбе с российской агрессией. Байден назвал политическим шантажом отказ республиканцев поддержать законопроект, отметив, что «ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны».

20 октября 2023 года Байден подал запрос в Конгресс на дополнительное финансирование на сумму примерно $106 млрд, которое предусматривало помощь Украине в размере $61,4 млрд, но документ заблокировали представители Республиканской партии.

Джонсон заявил 13 марта, что Палата представителей США подготовит свой законопроект о помощи для Украины, который будет существенно отличаться от принятого Сенатом, написал The Hill. По словам сенаторов, находившихся на ежегодном выездном совещании республиканцев верхней палаты Конгресса, Джонсон сказал им, что проект Палаты представителей может предлагать поддержку Украине в виде кредита или ленд-лиза.

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