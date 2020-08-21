На Международной космической станции произошла утечка воздуха

Экипаж Международной космической станции (МКС) в полном составе перейдёт в модуль «Звезда» на три дня.

Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«В пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда» для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», — отметили в госкорпорации.

Отмечается, что данная процедура отражена в бортовой документации и является общим решением групп управления американского и российского сегмента Международной космической станции. Во время пребывания в течение трёх дней в российском сегменте экипажем запланировано проведение работ по локализации места утечки воздуха со станции.



«На МКС обнаружен микровыток атмосферы станции. Ведутся работы по его локализации. Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление», — говорится в сообщении.

Уточняется, что утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа. Одной из возможных причин незначительного утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора.

«Специалисты предварительно считают, что одной из возможных причин обнаруженного на МКС утечки воздуха может быть пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментами космического мусора», — сообщают сотрудники корпорации.

Кстати. На бору МКС находятся астронавт США Крис Кэссиди, а такде два российских космонавта Иван Вагнер и Анатолий Иванишин.

Как сообщала Одесса News, в одесской мэрии состоялась встреча с представителями Национального центра управления и испытания космических средств, учёными из Одесского национального университета им. И.И. Мечникова и Одесского национального политехнического университета, на которой обсудили вопрос использования в Одессе спутниковых мониторинговых систем.