Песня воскресенья: Андрей Макаревич, «Весенний сон»

Проживающий в Израиле российский музыкант Андрей Макаревич на своём YouTube-канале в мае 2024 года презентовал песню о современной жизни в стране-агрессоре России и её гражданах.

Макаревич исполнил песню на сеновале под аккомпанемент банджо.

Своих бывших соотечественников Макаревич назвал «изнутря полыми».

«Ходют-бродют, по утрам моются, в государственных церквях молятся, исподолобия глядят урками и тихонько шелестят шкурками», – описал музыкант современных россиян.

Также он иносказательно упомянул, вероятно, Путина:

В телевизоре мурло слушают.

Запах гари принесло – скушают.

В понедельник с бодуна плохо им,

А война там, не война – пох…й им…

Музыкант в композиции отметил, что граждане России сами выбирают реалии, в которых живут.

«Мне приснился мой бывший собрат – тот, что выбрал неволю, замородованный властью и с дырочкой в левом боку», – завершил композицию Макаревич.

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы «Машина времени» (1969). Музыкант с марта 2022 года вместе со своей женой, израильской бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, проживает в Израиле. 6 апреля 2022 года у них родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал Владимира Путина вождём, который способен нажать на ядерную кнопку.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня «Хто я» украинской группы Spiv Brativ.

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