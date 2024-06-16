Песня воскресенья на Одесса News: Spiv Brativ, «Кто я»

Украинская группа Spiv Brativ в мае на своём канале в YouTube презентовала клип на песню «Хто я».

Музыканты сами выступили режиссёрами и постановщиками видеоработы. В качестве локации выбрали концертный зал Дома культуры, а съёмки продолжались девять с половиной часов.

В пресс-релизе отмечается, что этой работой музыканты «побуждают слушателей задуматься над своим местом во вселенной».

По словам фронтмена группы Дмитрия Осычнюка, песня была написана ночью, когда под рукой было только укулеле.

«Ночью часто думаешь о вселенной. О том, как мало мы знаем обо всём этом. Когда приходят такие мысли, сразу понимаешь, насколько ты сам маленький – меньше капли в океане», – рассказал он.

Гей, гей, світ безмежний

Гей, гей, неосяжний

Глибше ніж

Вище ніж

Гей, гей, світ безмежний

Гей, гей, величезний

Хто я в ньому?

Хто ти в ньому?

Гей! Хто я?

Хто ти? Хто ми?

Гей! Хто я?

Хто ти? Хто ми?

Гей, гей, все проходить

Гей, гей, все минає

Я не вічний

І ти не вічний

Гей, гей, ніщо не вічне

Всі ми пересічні

Мов гості вдома

І все на тому

Гей! Хто я?

Хто ти? Хто ми?

Гей! Хто я?

Хто ти? Хто ми?

Лай, лара-ла-лай

Лай, лара-ла-лай

Ці питання турбують не кожного

Але було б непогано

Щоб час від часу ставали ми

Глибокими мов океани

Щоб час від часу ставали ми

Глибокими мов океани

Глибокими мов океани

Гей! Хто я?

Хто ти? Хто ми?

Гей! Хто я?

Хто ти? Хто ми?

Гей! Хто я?

Хто ти? Хто ми?

Гей! Хто я?

Хто ти? Хто ми?

Хто ми?



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