Украинский сухогруз атаковали хуситы в Аденском заливе

Йеменские хуситы 13 июня обстреляли принадлежащий Украине сухогруз M/V Verbena, который ходит под флагом Палау, его эксплуатирует Польша.

Экипаж успел покинуть судно, сообщила пресс-служба Центрального командования Вооружённых сил США, пишет издание ГОРДОН.

Как отметили в Центркоме, хуситы, поддерживаемые Ираном, ударили двумя противокорабельными ракетами по судну в Аденском заливе, когда сухогруз с деревянными стройматериалами направлялся из Малайзии в Италию. Один из моряков — американец — получил тяжёлые ранения, вертолёт США эвакуировал его на корабль вблизи для оказания медицинской помощи.

Через два дня, 15 июня, экипаж подал сигнал бедствия, сообщив, что покидает судно, поскольку не может больше контролировать пожары.

Судно Anna Meta отозвалось на сигнал, подобрало моряков и транспортирует их в безопасное место, говорится в сообщении.

В то же время Центрком обратил внимание на иранский фрегат, который находился в восьми морских милях (около 15 км) от Verbena и не ответил на сигнал бедствия.

«Это длительное злонамеренное и безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизнь моряков в Красном море и Аденском заливе», – говорится в пресс-релизе.

Хуситы заявили, что совершили нападения на три корабля за последние 24 часа, в частности, на MV Verbena, «в ответ на преступления, совершённые против нашего народа в секторе Газа и в ответ на американо-британскую агрессию против наших стран».

Кстати, 19 ноября 2023 года хуситы, поддерживающие боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС в её войне с Израилем, угрожали атаковать израильские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море. После этого стало известно о захвате хуситами в Красном море судна Galaxy Leader, которое ходит под флагом Багамских Островов и направлялось из Египта в Индию. В частности, в плен попали украинские моряки. 6 марта 2024 года хуситы в Аденском заливе атаковали ракетой гражданское судно под флагом Барбадоса, в результате чего погибли три моряка, ещё четверо были ранены.

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