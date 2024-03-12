Грузия требует от Украины выдать бывшего главу Одесской полиции Георгия Лорткипанидзе

Правительство Грузии требует от украинских властей выдать Тбилиси чиновников времён правления президента Михеила Саакашвили, в том числе бывшего главу Нацполиции в Одесской области Георгия Лорткипанидзе.

Об этом сообщает Грузия Online.

«Во власти Украины высокие посты по-прежнему занимают люди, находящиеся в розыске или осуждённые за различные преступления. С этой точки зрения, особое беспокойство вызывает нахождение Зураба Адеишвили на должности советника Генерального прокурора Украины, а также пребывание на должности заместителя главы Службы контрразведки Украины Георгия Лорткипанидзе. Напомним, что указанные лица возглавляли авторитарный режим предыдущей власти Грузии, жертвами которого стали жизни, здоровье и благополучие многих людей», — говорится в заявлении правительства Грузии.

Георгий Лорткипанидзе

Отмечается, что правительство Грузии выражает глубокую обеспокоенность на фоне визита Адеишвили в составе официальной делегации Украины в ЕС в ФРГ.

Зураб Адеишвили

По мнению правительства Грузии, «ряд решений украинских властей вызывает сожаление и глубокую обеспокоенность, которые прямо противоречат традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами».

Среди таких решений называется , что «власти Украины под непонятным предлогом не введения санкций и не отправки бойцов-добровольцев в Украину 1 марта 2022 года отозвали чрезвычайного и полномочного посла Украины в Грузии; 3 июля 2023 года украинские власти под ложным предлогом нахождения Михаила Саакашвили в предсмертном состоянии выдворили посла Грузии в Украине. Напомним, посол Грузии был одним из тех редких иностранных дипломатов, которые оставались в Киеве с начала войны и не покидали Украину ни на один день; власти Украины выступили с рядом заявлений о Михаиле Саакашвили, в которых якобы указан политический мотив его заключения, в том числе заявление о том, что «Россия убивала Михаила Саакашвили руками грузинских властей».

В то же время в грузинском правительстве напоминают, что в течение последних двух лет Грузия твёрдо заявляла о своей солидарности с Украиной и украинским народом и осуждала военную агрессию России против страны. В заявлении отмечается, что Грузия официально присоединилась к более чем 600 решениям на международных платформах, которые предусматривали поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение военной агрессии России.

Кроме того, указывается, что Грузия оказывает гуманитарную помощь дружественному украинскому народу.

«Выражаем надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые грубо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, грузинским и украинским народами. Прежде всего, украинским властям важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинской власти», — резюмируется в сообщении.

Для справки. Зураб Адеишвили работал министром юстиции Грузии (2008–2012), а Георгий Лорткипанидзе занимал должность замминистра внутренних дел Грузии во времена правления президента Михеила Саакашвили.

Как сообщала Одесса News, третий президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. В мае 2022 года его перевели из тюрьмы в больницу «Вивамеди» в Тбилиси.

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