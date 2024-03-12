В последнее воскресенье марта вновь переходим на летнее время

В ночь на воскресенье, 31 марта 2024 года, в Украине состоится переход на летнее время.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 г. № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Согласно решения, 31 марта в три часа ночи по киевскому времени будет введено летнее время путём перевода часовой стрелки на один час вперёд. Гаджеты этот переход сделают автоматически.

Одесса News информировала, что смена времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября – на зимнее.

В Верховной Раде пытались отменить перевод часов, но депутаты не поддержали соответствующий законопроект. В частности, 3 марта 2021 года ВР приняла в первом чтении законопроект «Об исчислении времени в Украине», однако 19 марта за него проголосовали только 212 депутатов, после чего этот законопроект отправили на доработку.

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