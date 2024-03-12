В бою за Украину погиб житель Одесской области Васиф Агаджанов, светлая ему память

6 декабря 2023 года во время вражеских обстрелов в Херсонской области погиб водитель воинской части из Одесской области Васиф Агаджанов.

Об этом сообщил глава ОО ветеранов и инвалидов АТО «Рапира» Геннадий Дашко.

«В бою с оккупантом погиб наш побратим и Друг Васиф Агаджанов. Лучший Воин нашего батальона, человек, который постоянно был в эпицентре событий!!! Отважный, смелый, настоящий Воин! Всегда рядом, всегда поможет, всегда спасёт. Человек, которого действительно любили все! Мы отомстим за тебя!!! Вечная память Герою», – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Васифом прошла 9 декабря на Аллее Славы в Черноморске.

Одесса News информировала о гибели в декабре 2023 года после тяжёлых ранений на фронте жителя села Мирнополье Теплицкой общины Одесской области Ивана Гечева.

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Фото: Черноморск/Facebook

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