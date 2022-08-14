Зерновой коридор открыт: в порты Большой Одессы суда ходят в обоих направлениях

Из порта «Черноморск» вышли еще 2 судна с украинским продовольствием.

Об этом сообщает Минобороны Турции, пишет издание ГОРДОН.

В частности, судно FULMAR S под флагом Барбадоса с 12 тысячами тонн кукурузы отправилось в Искендерун, балкер THOE под флагом Маршалловых островов с 3 тысячами тонн семян подсолнечника – в Текирдаг.

А в порт «Южный» прибыл балкер BRAVE COMMANDER под погрузку зерном для Африки.

Как отметили в Мининфраструктуры, в ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 16 судов отправились из украинских портов. «На их борту 450 тыс. тонн агропродукции», – сказано ведомством.

По сообщению в Тwitter Министерства иностранных дел Италии, в итальянский порт «Равенна» прибыло первое судно с украинской продукцией в рамках договорённости о безопасной транспортировке зерна и продуктов из Украины.

«С большим удовольствием сообщаем о прибытии в Равенну первого корабля с кукурузой и соей из Украины», — отметили в итальянском внешнеполитическом ведомстве.

Украинское зерно ослабило остроту продовольственного кризиса в мире, за границу из наших портов вывезено уже полмиллиона тонн аграрной продукции, — в видеообращении заявил Владимир Зеленский.

«Очень важно, что даёт результат экспортная зерновая инициатива. С начала её реализации из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трёх континентах. Это Европа, Азия, Африка. На борту почти полмиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница , подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку. Это уже позволило снизить остроту продовольственного кризиса, дало определённую надежду на покой странам – потребителям нашей агропродукции», — сказал Президент Украины.

По его словам, если партнёры будут обеспечивать безопасность украинского груза и портов, не допустят российские провокации и террор, вопрос продовольственного кризиса уже не будет актуален. А в перспективе это поможет «полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня», — считает Президент.

Зеленский подчеркнул, что начало экспорта важно и для Украины. Именно сейчас к отправке готовится очередное судно с зерном из порта «Южный».

«Для Украины это означает заметную пользу. За неполных две недели из трёх наших портов — «Одесса», «Черноморск» и «Южный» — удалось экспортировать объём, равный всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта по железной дороге за прошлый месяц», — объяснил глава государства.

Он ещё раз подчеркнул: разблокированный экспорт – это рабочие места для наших людей, это средства, необходимые для посевной в следующем году, это доходы нашего государственного бюджета.

«Наращивать экономическую активность – это обязательный элемент пути к победе», — подытожил Президент.

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