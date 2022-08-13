В порт «Южный» прибыло судно под загрузку зерном для жителей Эфиопии

12 августа в порт «Южный» прибыло судно Brave Commander под флагом Либерии, которое уже сегодня загружают зерном для жителей Эфиопии.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Facebook.

Отмечается, что судно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН по перевозке продовольствия в Эфиопию.

«С начала обсуждения «зерновой инициативы» Украина понимала свою ответственность перед социально незащищённым населением стран Африки, Азии и стран Латинской Америки, которое традиционно было одним из ключевых потребителей украинской агропродукции. Особенно это касается помощи тем, кто непосредственно находится на грани голода», — прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Судно Brave Commander будет загружено 23 тысячами тонн украинского зерна, которое будет направлено для жителей Эфиопии, – сказал Кубраков, отметив, что украинцы работают над тем, чтобы разблокированные порты стали гарантией стабилизации гуманитарной ситуации в мире.

Как сообщала Одесса News, утром 12 августа пятый караван с украинским продовольствием отправился из портов Черноморск и Южный. С начала августа гуманитарным морским коридором из украинских портов удалось вывезти около 375 тысяч тонн зерновых грузов и других продуктов питания.

Корабли, вывозящие на экспорт зерно из Украины по Чёрному морю, защищены специальной буферной зоной 10 морских миль (около 18,5 км).

В Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединённых Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Фото: Министерство инфраструктуры

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