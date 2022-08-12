Куда пойти в Одессе на выходных 13-14 августа

13-14 августа одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов, однако вместе с Оперативным командованием «Юг» ВСУ предупреждает об опасности посещения пляжей.

Выбор, как всегда, за Вами.

13 августа сказку-мюзикл в одном действии по мотивам произведений Корнея Чуковского «Доктор Айболит» можно увидеть в Одесском областном кукольном театре. На глазах у зрителя, беря в руки яркие куклы, актёры-врачи перевоплотятся в героев сказки: бескорыстного врача Айболита, его верных помощников Попугая и Крокодила, замечтавшегося Робинзона, прожорливого разбойника Бармалея, пиратов, больных зверей Африки. Ничто не сможет помешать настоящему врачу на пути к спасению больных — ни штормы, ни бури, ни преследования пиратами, ни поединок с разбойником Бармалеем. Как и положено мюзиклу, спектакль «Доктор Айболит» наполнен замечательными музыкальными и хореографическими номерами. Начало в 11 часов. Стоимость билетов от 100 гривен.

13 августа Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Перечитывая вновь и вновь страницы рыцарских романов, Дон Кихот мечтает о жизни, исполненной подвигов и славы, как у героев его любимых книг. Со своим верным оруженосцем Санчо Пансом он отправляется в дальние края на поиски приключений… Стоимость билетов 100-400 гривен. Длительность спектакля 1 час 40 минут с антрактом. Балет в 3-х действиях. Начало в 16 часов.

13 и 14 августа на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного оживёт всеми любимая украинская комедия «За двумя зайцами». Увидеть сатирическое представление про любовь и брак по расчёту можно будет в 16 часов. Музыкальная комедия в 2 действиях по одноименной пьесе М. Старицкого. Цена билетов от 50 гривен.

13-14 августа совместную экспозицию Вадима Рудого (живопись) и Ларисы Субангуловой (керамика) представляет выставочный зал Одесской организации Национального союза художников Украины. На картинах тёплое море, которого нам сейчас весьма не хватает, а фрукты из чудесных натюрмортов хочется попробовать. Адрес: ул. Торговая, 2.

14 августа Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. С. Василько приглашает на просмотр спектакля «Эмигранты». «Эмигранты» – одна из самых известных пьес польской драматургии и мирового театра в целом, в которой откровенно говорится то, что обычно стараются не выставлять на показ. Двое эмигрантов, имён которых мы даже не знаем, очень разные, хотя и оказались в одинаковой ситуации – без своих семей, без возможности заниматься детьми и радоваться их успехам, в чужой стране: один зарабатывает рытьём канавы, другой – сбежал из страны из-за политического преследования и планирует написать важную книгу о ценностях. В силу обстоятельств мужчины снимают в подвале дешёвое жильё и вынуждены встречать вместе Новый год. Стоимость билетов от 100 гривен. Начало в 18 часов. Адрес театра: ул. Пастера, 15.

14 августа не упустите возможность познакомиться с оперой, которая вписала имя Джузеппе Верди в историю мирового театра. Опера «Риголетто», без сомнения, стала главным творением композитора Джузеппе Верди, в котором автор оставил героическую тематику и всесторонне раскрыл тему социального неравенства. Опера никого не оставит равнодушным. Начало в 16 часов. Билеты от 220 гривен.

Уютных выходных!

НЕ используйте пляжи для отдыха – это опасно!

Фото: Ольга Черненко, Владимир Андреев

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