В Одесском музее им. А. Блещунова открылась выставка «Манифест мира»

До 8 октября в Одесском муниципальном музее им. А. Блещунова, в галерее «Квартира №6» открылась выставка Кирилла Максименко «Манифест мира».

Кирилл Максименко – известный одесский скульптор, автор знаменитой скульптуры «Спасибо, Стив», посвящённой Стиву Джобсу. Арт-стиль Кирилла хорошо знают не только в Одессе, но и Турции и Израиле. С первых дней войны Кирилл стал волонтёром, снабжая бойцам ВСУ необходимые вещи.

Из собранных на деоккупированных территориях фрагментов снарядов, мин, осколков он делает скульптуры, противоположные теме войны, – это цветы, рыбы, животные. Его идея – превратить смертоносное разрушительное оружие в творение мира.

Выставку дополнили фото представленных арт-объектов фотохудожника Дмитрия Баева, выполненные с помощью технологии амбротипа – фотографии серебром на стекле.

Экспозиция открыта для посетителей в четверг-воскресенье, 11:00-17:00 по адресу: ул. Польская, 19.

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