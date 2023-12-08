В Одессе готовят эксклюзивную и весёлую вечеринку снежных троллей

9 декабря в Одесском Международном культурном центре «UNION» состоится эксклюзивная и весёлая вечеринка «Снежная Тролелева».
Торопитесь на Троллей! Они будут веселиться, играть и, конечно же, спасать праздник от происков Снежной Троллелевы.
Вас ждёт: доброе весёлое шоу, мыльные пузыри, любимые сказочные герои, зажигательная дискотека.
Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.
Приходите к к 12 часам.
Адрес: ул. Троицкая, 43.
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