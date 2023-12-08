В Одессе готовят эксклюзивную и весёлую вечеринку снежных троллей

9 декабря в Одесском Международном культурном центре «UNION» состоится эксклюзивная и весёлая вечеринка «Снежная Тролелева».

Торопитесь на Троллей! Они будут веселиться, играть и, конечно же, спасать праздник от происков Снежной Троллелевы.

Вас ждёт: доброе весёлое шоу, мыльные пузыри, любимые сказочные герои, зажигательная дискотека.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к к 12 часам.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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