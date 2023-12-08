В Таировской общине Одесского района открыли современный Дія.Центр

В Таировской громаде открыли современный Центр предоставления административных услуг.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесской облгосадминистрации.

«Это первое заведение в области, где жители общины быстро и доступно смогут получать более 290 государственных услуг в одном помещении. Дополнительные услуги и сервисы, обучение администраторов, безбарьерность помещений, пространства для детей и место для пользования порталом Дія», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Центре также имеется отдельное место для проведения консультаций по поддержке предпринимательства и есть оборудование для выдачи паспортных документов.

Здесь созданы все условия для людей с инвалидностью. В частности, вход в помещение промаркирован контрастным цветом и оборудован пандусом с поручнями, график работы центра напечатан шрифтом Брайля, оборудована инклюзивная санитарная комната. Также обеспечена возможность голосового общения с администратором и подключение переводчика украинского жестового языка.

Фото: ООГА/Telegram

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