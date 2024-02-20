Как одесские спасатели вытащили из глубокого колодца тело погибшего мужчины

Днём 19 февраля в Службу спасения поступило сообщение от дежурного правоохранителя о том, что в Одесском районе, в селе Великая Балка, по улице Новосельской, человек упал в колодец глубиной 4 метра.

По информации в Facebook Главного управления ГСЧ Украины в Одесской области, 6 спасателей с помощью лебёдки и верхолазного снаряжения вытащили из колодца тело мужчины 1973 года рождения.

Причина смерти и другие детали пока устанавливаются.

Одесса News информировала, что в мае 2023 года полицейские разоблачили в Беляевском районе Одесской области уроженку соседней страны, которая убила свою арендодательницу и кинула тело в колодец.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области/Facebook

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