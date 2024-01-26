Спасатели нашли тело погибшего рыбака из водоёма в Одесской области

Вечером 25 января в Службу спасения поступило сообщение, что в селе Надлиманское Маяковской территориальной общины Одесской области во время рыбалки на льду исчез гражданин 1964 года рождения.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Сегодня утром во время проведения поисковых работ водолазы ГСЧС вытащили тело погибшего рыбака из водоёма в 250 метрах от берега на глубине 2-х метров.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года в селе Опытное Одесского района во время купания в искусственном водоёме утонули двое 13-летних детей.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy