В Каролино-Бугазе бабахнуло так, что хозяина дома откопали в развалинах

29 декабря в 14:21 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме по улице Молодёжной в с. Каролино Бугазе Белгород-Днестровского района.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Первое прибывшее на место происшествия отделение спасателей установило, что произошёл взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в одноэтажном здании-пристройке к 2-х этажному жилому дому.
От взрыва разрушены окна и двери, частично повреждена капитальная стена дома, возникло разрушение всей пристройки.
«Предварительная причина взрыва – разгерметизация газового баллона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время разрушения бетонной конструкции погиб 80-летний мужчина.
От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 13 спасателей, от МПК (Каролино Бугаз) 1 единица техники и 2 человека личного состава, от сельсовета 1 единица техники (кран) и 1 человек.
Как сообщала Одесса News, 13 октября в посёлке Великая Михайловка по улице Молодёжной произошёл взрыв в жилом доме из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области
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