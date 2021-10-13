В Великой Михайловке взрыв газа, в Балте горел магазин, в Одессе — общежитие

12-13 марта на территории Одесской области произошло несколько чрезвычайных происшествий.

Их подробности сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, сегодня, 13 октября, в 2:23, в Службу спасения поступило сообщение, что в посёлке Великая Михайловка по улице Молодёжной произошёл взрыв в жилом доме. Прибывшие спасатели установили, что произошло возгорание газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

В результате происшествия получили термические ожоги хозяйка квартиры и её сожитель. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу в состоянии средней тяжести. В результате взрыва возникло разрушение межкомнатной перегородки в квартире, повреждена межквартирная стена, двери и окна. Разрушений несущих конструкций здания не выявлено.

Предварительной причиной возгорания считается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Накануне поздним вечером в городе Балта Одесской области, по улице Любомирской, возникло задымление в пристройке к магазину «Ева». Пожар был ликвидирован в половине первого ночи на площади 20 кв.м.

Отмечается, что в результате пожара уничтожено перекрытие пристройки. Спасены от огня двухэтажное здание, оборудование и имущество магазина. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

А в Одессе сегодня ночью в студенческом общежитии по улице Говорова, 11, произошло возгорание в комнате на 8-м этаже — горели постельные принадлежности. Особой помощи пожарников не понадобилось — пожар был ликвидирован жителями с помощью огнетушителей. Погибших и пострадавших нет. Установлено, что на момент возникновения пожара в комнате никого не было. Благодаря исправному состоянию первичных средств пожаротушения и умению жителей их применять пожар был ликвидирован на начальной стадии и не нанёс значительного ущерба.

Как сообщала Одесса News, 4 октября в селе Понятовка Раздельнянского района Одесской области сгорел частный дом.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, Одесса News

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