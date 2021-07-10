Одесские спасатели ликвидировали пламя в кафе на Итальянском бульваре

Сегодня, 10 июля, в 7:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в кафе «Эль Соло», что на Итальянском бульваре в Одессе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит внутренняя отделка в кафе на площади 3 м2», — говорится в сообщении.

Уже в 8:00 пожарные ликвидировали пожар.

Отмечается, что во время пожара никто не пострадал.

Причина пожара пока не установлена.

Как сообщала Одесса News, 8 июля спасатели ликвидировали пожар в квартире в жилом доме, что в переулке Чайковского в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, Одесса News

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