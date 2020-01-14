По делу о сгоревшем в Одессе колледже нашли ещё одного виновного — завхоза

В рамках уголовного производства по факту пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сообщено о подозрении ещё одному лицу — заведующей хозяйством учебного заведения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Заведующей хозяйством колледжа инкриминируется служебная халатность, которая повлекла тяжкие последствия», — говорится в сообщении.

В частности, во время следствия установлено, что ещё в 2014 году работники ГСЧС провели плановую проверку соблюдения пожарной безопасности в учебном заведении. Тогда был установлен ряд грубых нарушений, среди которых — отсутствие первичных средств пожаротушения, системы оповещения о пожаре, закрытые пожарные выходы, решётки на окнах первого и четвёртого этажей и т.п.

«По состоянию на день возникновения пожара указанные нарушения устранены не были. Несмотря на это, подозреваемая, будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также членом комиссии по проверке готовности корпусов колледжа к новому 2019-2020 учебному году, согласилась с выводом комиссии о готовности учреждения к учебному году», — указывают в полиции.

Отмечается, что вследствие служебной халатности стало невозможным тушение огня, своевременное оповещение и эвакуация людей, которые во время пожара находились в здании, что в результате привело к гибели 16 человек.

Сейчас завхозу сообщено о подозрении по ч.2 ст.367 УК, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря 2019 года произошёл пожар в шестиэтажном доме Одесского колледжа.

Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в колледже назвала основной версией трагедии возгорание бытового электрооборудования.

9 декабря директору колледжа предъявлено подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности. Она находится под круглосуточным домашним арестом. Также привлечены к уголовной ответственности работники облуправления ГСЧС.