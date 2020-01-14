Одесские баскетболисты радуют фанов своей игрой

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. Южненский «Химик» обыграл дома «Днепр», а баскетболисты «Одессы» победили на собственной площадке «Харьковских Соколов».

Как сообщает сайт БК «Химик», в Южном действующий чемпион на классе сумел обыграть лидера чемпионата — «Днепр».

101:91 — одиннадцатая победа в сезоне «Химика». Самые результативные игроки матча: Льюис Салливан (22) — «Химик», Джаред Террелл (23) — «Днепр».



«Одесса» на собственной площадке добыла непростую победу над аутсайдером чемпионата — «Харьковскими Соколами» 75:63.

«Прометей» (Каменское) оборвал серию из трёх поражений, обыграв дома «Запорожье» 105:95.

Опять лидирует в чемпионате «Прометей» — 27 (16). На втором месте «Днепр» — 27 (15). «Химик» на третьем месте — 27 (16).

Как сообщала Одесса News, 10 января в баскетбольной Суперлиге «Химик» (Южный) обыграл дома «Харьковских Соколов» 90:66, а «Одесса» проиграла «Днепру» 78:84.