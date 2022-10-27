Одесская БИПА в Ивано-Франковске не доиграла матч с киевлянами из-за тревоги

Матч баскетбольной Суперлиги БИПА (Одесса) – «Будивельнык» (Киев) в Ивано-Франковском «бабле», стал поединком сезона, который был перенесён из-за воздушной тревоги.

Как сообщает наш корреспондент в Ивано-Франковске, матч между БИПА и «Будивельныком» начался с задержкой почти в час, затем судьи из-за воздушной тревоги дважды останавливали поединок.

Первый раз игру остановили в середине второй четверти при счёте 26:37 в пользу «Будивельныка».

После проведённых почти 45 минут в укрытии команды продолжили игру, но через 15 минут она вновь была остановлена ​​из-за сирены воздушной тревоги. Игроки успели доиграть вторую четверть и при счёте 34:41 в пользу киевлян снова ушли в убежище.

Дату доигрывания ФБУ ещё не объявила.

Директор клуба БИПА Сергей СТРАЗОВ на пресс-конференции в Ивано-Франковске сказал, что команда работает чуть больше месяца: «где-то две недели был просмотр игроков, и уже две недели идёт полноценный тренировочный процесс. В составе команды, в основном, баскетболисты из Одесской области, поэтому и команда называется «БИПА-Сборная Одесской области-СДЮСШОР имени Литвака».

По словам Стразова, такое объединение одесско-южненского баскетбола было создано по инициативе Одесской областной федерации баскетбола во главе с Сергеем Назаренко, прежде всего, для того, чтобы сохранить команду, сохранить баскетбол в Одесской области.

«Что касается домашней арены, то ею станет южненский ФСК «Олимп». Этот комплекс передан уже на баланс города Южный, есть соответствующие документы. И, скорее всего, уже после Нового года мы сможем порадовать наших болельщиков играми на одной из лучших арен Украины, отвечающей и европейским стандартам. Самое главное, там есть укрытие, отвечающее всем требованиям военного времени, о чём есть соответствующий акт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области», — сказал Стразов.

Ранее мы сообщали, что одесская БИПА стартовала в Суперлиге с победы, выиграв у ивано-франковской команды «Прикарпатье-Говерла».

Фото: ФБУ, БК «Бипа»

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