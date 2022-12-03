«Черноморцу» не хватило инициативы в поединке с «Кузбассом»

В перенесённом на 2 декабря матче седьмого тура украинской Премьер-Лиги «Кривбасс» на выезде одолел футбольную команду «Черноморец».

Как сообщает XSPORT, судьбу встречи решил единственный гол «в раздевалку». В компенсированное к первому тайму время его забил Стецков.

После перерыва одесситы перехватили инициативу. Но надежды отыграться подпортило удаление Джеймса под конец игры.

«Кривбасс» набрал уже 18 очков и поднялся в верхнюю восьмерку. «Черноморец» с 10 пунктами остаётся в зоне вылета.

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук высказался по поводу очередного поражения.

«Мы боремся за выживание. Это ужас, у меня мурашки идут по коже. Я не мог себе представить этого даже в страшном сне. Но это не повод для пессимизма. Мы не опускаем руки. Надо будет проявить характер и всё наше мастерство. В Одессе должна быть сильная команда, которая будет бороться за высокие места», — сказал Григорчук.

Как сообщала Одесса News, в 15-м туре Украинской Премьер-Лиги одесский «Черноморец» на своём поле сыграл вничью с «Металлистом».

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