Одесситка Свитолина 2,5 часа боролась за победу над польской теннисисткой

3 июля одесская теннисистка Элина Свитолина за 2,5 часа победила польскую спортсменку Магду Линетт в упорном матче первого круга одиночного разряда теннисного турнира из серии Большого шлема Wimbledon в Лондоне (Великобритания).

Об этом сообщает издание Большой теннис Украины.

Поединок завершился со счётом 7:5, 6:7(9), 6:3.

После счёта 3:2 в решающем сете Элина вызывала на корт физио из-за проблем с голеностопом правой ноги.

После матча Свитолина сказала: «Я очень довольна своим уровнем. Я очень довольна матчем первого круга. Я чувствовала себя хорошо, даже несмотря на то, что матч был очень тяжёлым».

Во втором круге соперницей одесской теннисистки станет немка Юле Нимайер (№90 WTA).

Одесса News информировала, что перед началом поединка с Магдой Линетт Элина Свитолина встретилась с легендарным футболистом Дэвидом Бекхэмом.

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