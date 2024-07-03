В Орловке на Дунае построят причал для перевалки растительного масла

Частный порт на Дунае, развивающийся в рамках работы паромной переправы Орловка-Исакча, планирует построить второй причал для преимущественного использования под перевалку растительного масла.

Об этом рассказал USM один из инвесторов и инициаторов создания порта Юрий Дымчегло.

«В планах у нас строительство ещё одного морского причала, он будет универсален, то есть для всех видов грузов, в частности, масличных культур. Мы уже начали строительство, а также приобрели танкер с возможностью хранить полторы тысячи тонн масличных грузов. У нас можно будет хранить и переваливать такие виды грузов. Запустить причал планируем до конца этого года», — сказал он в интервью.

Также Дымчегло сообщил, что совместно с румынской стороной планируется строительство второго паромного причала в рамках развития дунайской переправы.

По его словам, сейчас в долгосрочной аренде у компании один буксир. Если будет спрос, то количество судов по работе на переправе будут увеличивать.

Что касается показателей работы порта, то в 2022-2023 гг. объёмы перевалки ежемесячно достигали 100-120 тыс. т грузов. После открытия портов Одессы в октябре 2023 года объёмы существенно упали — примерно до 50 тыс. т в месяц.

Для справки. Сегодня паромная переправа Орловка-Исакча является кратчайшим путём из Украины в страны Южной Европы и Турции. Орловка–Исакча – это первый в Украине за время независимости новый пункт пропуска европейского образца. В этом месте полноводный Дунай сужается до 900 м. До войны потребовалось всего 7 минут для пересечения реки. Переправа также получила название «паром в ЕС», поскольку на противоположной стороне находится прямой доступ к европейскому коридору E87, который проходит через Исакчу и соединяется с Констанцей, крупнейшим румынским морским портом.

Одесса News информировала, что паромный комплекс Орловка-Исакча с марта 2024 года работает по новому графику.

Фото: USM

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