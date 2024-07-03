Кабмин хочет заморозить прожиточный минимум и минимальную зарплату  

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду бюджетную декларацию на 2025–2027 годы, которая предусматривает фиксацию размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты на уровне 2024 года.

Об этом вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк написала 3 июля в Facebook.

«Это слишком жёсткий подход в то время, как растут тарифы на электроэнергию для населения и цены на всё самое необходимое. Государство должно поддерживать тех, кто остаётся в стране, и мотивировать возвращаться из-за границы всех, кто хочет приобщиться к послевоенному восстановлению», – написала она.

Вице-спикер отметила, что такая социальная политика «не даёт людям никакой надежды на лучшее» и только усиливает уныние. Она призвала к предметному обсуждению инициативы правительства, заявив, что власть должна найти возможность обеспечить хотя бы небольшой рост прожиточного минимума и минимальной зарплаты, покрывающий рост инфляции в ближайшие годы.

Рада приняла Госбюджет Украины Украины на 2024 год в ноябре прошлого года. Он предусматривал два повышения минимальной зарплаты в Украине: с 1 января – до 7100 грн в месяц, а с 1 апреля – до 8000 грн в месяц.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy